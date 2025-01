Mit Prunk und Hauben: Kochen wie zu Kaisers Zeiten

Kaiser Franz Josef aß einfach, wenn kein Termin vorlag. Er soll sich bei den Sommeraufenthalten in Ischl sogar nur mit Sauermilch und Schwarzbrot begnügt haben. Bei speziellen Anlässen gab es jedoch rauschende Feste mit Menüs. Dreimal wöchentlich wurden Seriendiners abgehalten, zu denen 30 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geladen wurden. Sonntags fanden Familiendiners statt, zu denen alle Mitglieder des Kaiserhauses, so in Wien anwesend, erscheinen mussten. Als Entschuldigung wurde nur Krankheit akzeptiert, Franz Joseph schickte notfalls auch seinen Leibarzt, um sicher zu gehen, dass er nicht belogen wurde.