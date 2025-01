TONIGHT – Die schönsten Musicalhits aller Zeiten

Erleben Sie einen spektakulären Musicalabend voller Emotionen! Nach der ausverkauften Uraufführung der Musicalgala in Linz bei „Klassik am Dom“, wird das einzigartige Programm am 16. Februar in der Wiener Stadthalle die Herzen aller höherschlagen lassen. Sichern Sie sich Ihren exklusiven „Krone“-Vorteil im Krone Ticketshop!