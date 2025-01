Notarzt-Heli C18 startet jetzt aus dem Seewinkel

Insgesamt 283 Tage startete der Notarzthubschrauber C18 der ÖAMTC-Flugrettung von seinem Interimsstandort in Wiener Neustadt. Seit gestern Donnerstag hebt er aus dem Burgenland ab. Der neue Standort in Frauenkirchen soll die flächendeckende und rasche medizinische Versorgung im nördlichen Burgenland und darüber hinaus weiter verbessern. „Der Faktor Zeit ist in der Notfallmedizin von entscheidender Bedeutung. Dem tragen wir mit dem neuen Stützpunkt Rechnung, der das Netzwerk für die Hilfe aus der Luft erweitert und es uns ermöglicht, Patienten noch schneller zu erreichen“, erklärt Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.