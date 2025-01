Eine Mischung aus Cartoon, Realismus und Fantasy

Bei der Vernissage der jungen Künstlerin am Mittwoch war einiges los: „Es war sehr aufregend – mit so vielen Besuchern hab‘ ich nicht gerechnet“, freut sich Haluschan auch über den großen Zuspruch. „Die Hälfte der Bilder war schon am ersten Abend verkauft.“ Die 27-Jährige geht schon seit ihrer Kindheit ihrer großen Leidenschaft, dem Zeichnen, nach.