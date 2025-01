Lewis Hamilton? „Größte Enttäuschung der Saison“

„Ferrari muss sich Sorgen machen“

In der kommenden Saison wird der siebenfache Weltmeister für Ferrari an den Start gehen, der Engländer soll die Scuderia an die Spitze der Formel 1 führen. Ob das gelingt? Coulthard hat seine Zweifel: „Zu Beginn des Jahres 2024 waren alle nach ganz enthusiastisch, als bekannt wurde, dass Hamilton zu Ferrari ziehen wird. Der Aktienkurs von Ferrari ging nach der Verkündung des Vertrags durch die Decke. Aber in der Formel 1 wirst du an Ergebnissen gemessen und die Stoppuhr lügt nicht. Ferrari muss sich Sorgen machen.“