Von Auto erfasst: 77-jähriger erliegt Verletzungen

Es ist stockfinstere Nacht, als ein 77-jähriger Spittaler gerade bei der Marienkapelle in Spittal an der Drau in Richtung Norden vorbeispaziert. Zeitgleich ist eine 55-Jährige mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße stadteinwärts unterwegs. Als der Mann die Straße überqueren will, kommt es zu dem tragischen Unfall.