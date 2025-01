Luiz zur Austria? Nur ein verfrühter Aprilscherz

„Kann nur aus Entenhausen stammen“

Luiz kann zweifelsohne auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, lief bereits für Paris St. Germain, Benfica, Arsenal und Chelsea auf. Mit den „Blues“ feierte der 57-fache Teamspieler 2012 auch den Champions-League-Titel. Die letzten drei Jahre verteidigte Luiz in seiner Heimat für Flamengo, seit 1. Jänner ist er nun vereinslos, statt dem fiktiven Wechsel zur Austria steht eher das Karriereende vor der Tür. „Diese Meldung kann nur aus Entenhausen stammen. Wir sind in der glücklichen Lage, eine Akademie mit tollen jungen Spielern zu haben, dort muss auch unser Fokus liegen. Zudem sind wir in der Abwehr sehr gut aufgestellt. David Luiz habe ich aber immer sehr geschätzt, er hat viele Titel auf Top-Niveau geholt“, meint Präsident Kurt Gollowitzer.