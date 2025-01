Verletzter Greifvogel von Polizisten gerettet

Vogel wird aufgepäppelt

Der tierische Patient wurde von den beiden Inspektoren in den Naturwinkel Saufuss in Minihof-Liebau gebracht. In dem Wildgehege kümmert sich Kollege Rudolf Pilz um den Bussard. Der Polizist hat viel Erfahrung im Umgang mit verletzten Tieren. Dem Greifvogel geht es schon deutlich besser. „Sobald er völlig gesundet ist, wird er wieder in die freie Wildbahn zurückkehren“, kündigte der Betreuer an.