Belgien warnt: Keine Weihnachtsbäume essen

Nicht dazu bestimmt, in die Nahrungskette zu gelangen

Die AFSCA hielt von der Idee offenbar gar nichts. „Weihnachtsbäume sind nicht dazu bestimmt, in die Nahrungskette zu gelangen“, hieß es in einer Erklärung der Behörde. Es gebe viele Gründe, „die Wiederverwendung von Weihnachtsbäumen in der Nahrungskette weder zu fördern noch zu unterstützen“. Als weiteren Grund neben der Behandlung mit Pestiziden nannte die Behörde auch die schwer feststellbare Verwendung von Flammschutzmitteln bei Weihnachtsbäumen. Dies könne „sogar tödliche Folgen haben“, warnte die Behörde.