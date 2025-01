Junge Frauen hatten es auf teure Parfums abgesehen

Zwei vorerst unbekannte Frauen stahlen im Oktober 2024 in gemeinsamer Absprache an drei unterschiedlichen Tagen verschiedene Kosmetikartikel und Parfüm aus einem Drogeriemarkt in Schärding. Weiters traten die Frauen im selben Zeitraum zweimal in einer Drogerie in Ried in Erscheinung, wo sie ebenfalls verschiedene Artikel, vorwiegend hochpreisige Parfüms, stahlen.