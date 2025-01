Mega-Deal offiziell! Adidas steigt in Formel 1 ein

Gerüchte gab es schon seit dem Sommer, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Mercedes verkündet „eine mehrjährige Partnerschaft“ mit Adidas. „Unsere Partnerschaft mit Adidas ist ein klares Bekenntnis unseres Teams, mit dem wir beginnen, unser nächstes Kapitel zu schreiben. Adidas ist eine Markenikone, die nicht nur unser Engagement für Spitzenleistungen, sondern auch für Stil und Eleganz teilt“, so Teamchef Toto Wolff. „Diese Bekanntgabe steht daher für eine bahnbrechende Zusammenarbeit, die neu definieren wird, was Team- und Fanbekleidung in unserem Sport bedeutet. Wir freuen uns darauf, diesen neuen Weg zu gehen und mit Adidas zusammenzuarbeiten, während wir gemeinsam danach streben, um Weltmeisterschaften zu kämpfen.“