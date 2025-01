NÖ: Zwei Tote bei Verkehrsdrama im Waldviertel

Motorblock aus Fahrzeug gerissen

Gegen 8:15 Uhr kam es auf der B2 zwischen Großrupprechts in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya und Kurzschwarza in der Gemeinde Schrems im Bezirk Gmünd zu dem Unfall. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Autos in von der Straße geschleudert und kamen im Straßengraben beziehungsweise auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Von einem Fahrzeug wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen.