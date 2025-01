Klubrekord! Boston kann Oklahoma nicht stoppen

Der Spitzenreiter der Western Conference fuhr mit einem 105:92 zu Hause gegen Titelverteidiger Boston Celtics den 15. Sieg in Serie ein. Den bisherigen Bestwert von 14 Siegen in Folge hatte die Franchise 1996 noch als Seattle SuperSonics markiert. Topstar Shai Gilgeous-Alexander führte die Thunder mit 33 Punkten an.