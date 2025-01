Kraft gewinnt Bischofshofen-Quali vor Ortner

Kraft startet am Montag mit nur 0,6 Punkten Guthaben auf Hörl in das Tournee-Finale. Tschofenig hat als Dritter lediglich 1,3 Zähler Rückstand auf Kraft. Der internationalen Konkurrenz fehlen bereits mehr als 20 Zähler auf das Podest. Der Gesamtvierte Gregor Deschwanden (142) aus der Schweiz belegte in der Qualifikation Platz drei.