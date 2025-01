Besonders Männer essen hierzulande oft zu ungesund

Jeder und jede von uns verbraucht – übers Jahr gesehen – mehr als eineinhalb Tonnen Lebensmittel. Die Auswahl des Knusprigen oder von Gemüse hat entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit. „Wichtig ist deshalb nicht ausschließlich das, was wir an Festtagen wie Weihnachten oder Neujahr auf unsere Teller schaufeln, sondern was wir langfristig verspeisen“, analysiert Maria Fanninger, die Gründerin des Vereins „Land schafft Leben“.