Sexismusvorwürfe: Kein TV-Job für Thilo Mischke

Im Fokus stand Mischkes frühere Autorentätigkeit, in der er sich frauenfeindlich und rassistisch geäußert haben soll. Über 100 Kulturschaffende hatten sich zuletzt in dem Brief an die Programmverantwortlichen der beteiligten öffentlich-rechtlichen ARD-Häuser gewendet. Man schließe eine Zusammenarbeit mit Mischke aus und sei „bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung ttt – titel thesen temperamente nachhaltig beschädigt wird“. Dem Inhalt des offenen Briefes schlossen sich auch die österreichischen Autorinnen Mareike Fallwickl und Gertraud Klemm an.