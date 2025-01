Sarah Ferguson feierte Silvester in Altaussee

„Hallo, aus Österreich“

Nach einer schwierigen Zeit mit zwei überwundenen Krebserkrankungen ist Ferguson voller Dankbarkeit, und das übermittelte sie auch in ihrer Botschaft, in der sie erklärte: „Hallo aus Österreich, aus Altaussee. Ein sehr, sehr frohes neues Jahr an euch alle und danke. Einfach nur große Dankbarkeit, große Liebe.“