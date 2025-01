Kein Budget: Stadtchef chauffiert Senioren selbst

Eigene Parteikollegen stimmten dagegen

Was steckt hinter diesem Debakel? Der ursprüngliche Budgetvorschlag sah – wie berichtet – Ausgaben von 48,5 Millionen Euro vor, denen Einnahmen von nur 47,6 Millionen Euro gegenüberstanden – ein Defizit von rund 850.000 Euro. Mahr wollte dieses Minus aus den Rücklagen decken, doch das brachte ihm scharfe Kritik ein. Die Opposition aus FPÖ und ÖVP warf der SPÖ bereits im Vorfeld „Planlosigkeit“ und fehlende Reformen vor. Doch die eigentliche Sprengkraft lag in den eigenen Reihen: Mehrere SPÖ-Gemeinderäte verweigerten dem Budget ihre Zustimmung – ein Affront, der die absolute Mehrheit der Partei zunichtemachte. Am Ende stimmten 21 von 37 Mandataren gegen den Vorschlag.