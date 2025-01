Drohte mit Tod: Frau von Ehemann brutal attackiert

Beamte in Wien-Brigittenau wurden alarmiert, nachdem offenbar eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung geschlagen worden sei. Angekommen bei der Wohnung des Ehepaars, öffnete der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann sofort die Tür. Dieser gab an, dass seine Frau nicht in der Wohnung sei.