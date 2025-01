Tesla-Explosion: „Plötzlich war die Hölle los“

„Wir haben gerade im Einkaufszentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite gebruncht, als vor der Tür plötzlich die Hölle los war“, erzählt IP-Media-Chef Gerfried Zmölnig der „Krone“ am Telefon. Mit Frau Barbara ist der Organisator der Starnacht am Wörthersee und in der Wachau bis Ende Jänner – wie jedes Jahr – auf Amerika-Urlaub.