Warum die Grünen gar nicht so grantig sind

Unter der Patronanz von Umweltministerin Leonore Gewessler starteten die Grünen gestern ihren Wahlkampfauftakt in Wulkaprodersdorf. Der gewählte Slogan „Lieber Grün als grantig“ sei auch ihr persönliches Motto, sagt Klubobfrau Anja Haider-Wallner. „Ja, ich ärgere mich auch oft, aber ich versuche, etwas Gutes daraus zu machen und Veränderungen zum Positiven einzuleiten. Gerade in unserem kleinen feinen Burgenland erwarten sich die Menschen das“, so die Klubchefin. Es brauche ein Abrüsten der Worte und mehr Respekt vor einander. „Das Echte, das Authentische ist selten geworden in der Politik – viele Menschen haben eine große Sehnsucht danach.“