Von der grausamen Kriegsfront zurück ins Leben

Am 17. März 1918 wird seine Einheit nach Kämpfen an der Italienfront, im Bereich Monte Grappa, wieder abgelöst und geht in Reserve über den Cassa Bolin, Arten, Mugnai, Pedavena nach Colli di Murle, wo die völlig abgekämpften Soldaten drei Tage bleiben und dann nach Can bei Belluno (etwa 120 Kilometer von der Kärntner Grenze entfernt) abrücken. In seinem Tagebuch vermerkt Arneiz erstmals etwas über den schrecklichen Hungertod, der weder vor Soldaten noch vor Zivilisten haltmacht. Nach vier Jahren Krieg befinden sich nun alle betroffenen Regionen vor dem endgültigen Kollaps. Dennoch keimt Hoffnung auf: