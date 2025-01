Barbarei! Senna-Gedenkstätte in Imola geschändet

Ein barbarischer Akt des Vandalismus sorgt in der Motorsport-Szene für Aufruhr: Ausgerechnet zu den heurigen Weihnachtsfeiertagen ist in Imola die Gedenkstätte für die am 1. Mai 1994 beim Grand Prix von San Marino tödlich verunglückte Formel-1-Legende Ayrton Senna geschändet worden!