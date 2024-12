Drama: Pkw hebt ab und überschlägt sich mehrfach

Die Polizei führt noch an der Unfallstelle Alkomattests durch. Während der Test beim 46-Jährigen negativ ausfällt, zeigt der Test der 35-Jährigen einen positiven Wert an. Der Führerschein wird ihr sofort abgenommen. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehren Göltschach, Maria Rain, Ebenthal, Saberda und Viktring rücken aus, um die Unfallstelle abzusichern und das Wrack zu bergen.