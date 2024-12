Amok-Fahrt mit Bagger erst durch Schüsse gestoppt

Auf einem weiteren Video, das in den sozialen Medien geteilt wird, sieht man, wie der Bagger sich immer wieder um die eigene Achse dreht, Beamte umkreisen das Gefährt und feuern Schüsse ab. Zuvor seien Streifenwagen dem Bagger hinterhergefahren, hätten sich ihm aber nicht in den Weg gestellt, berichtete eine Polizeisprecherin. „Einem Bagger einen Streifenwagen in den Weg zu stellen – da können sie sich selber vorstellen, wie sinnvoll das ist.“