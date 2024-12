Am Altjahrstag erschlug Eiche einen Mühlviertler

Das Unglück passierte am Altjahrstag um 08.45 Uhr am Vormittag. Der 30-Jährige aus Hagenberg war in einem Wald in Kefermarkt dabei, eine große Eiche mit etwa 70 Zentimetern Stammdurchmesser mit einer Motorsäge zu fällen. Während der Baum noch nicht vollständig durchgesägt war, drehte sich der gesamte Baumstamm, schnellte seitlich ab und stürzte mit voller Wucht auf den 30-Jährigen.