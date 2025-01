Big Gianni

Die Ordination von Dr. Mir Zvonko wäre ebenso eine Möglichkeit wie die von Dr. Ingemar Stec, wenn man in Brig im Oberwallis (VS) nach einer Anlaufstelle für die Behandlung psychischer Erkrankungen sucht. Zwar haben beide Fachärzte für Psychiatrie den Vermerk „Aufnahme neuer Patienten bitte abklären“ auf ihren Websites stehen, aber einem bekannten arabophilen Fußballfunktionär aus Brig wird man einen Terminwunsch kaum abschlagen können, zumal bei der Eindeutigkeit der Symptome der sonst immense Zeitaufwand für die Differenzialdagnostik äußerst überschaubar sein dürfte. Denn sobald es sich um jemanden handelt, so ein einschlägiger Diagnoseleitfaden, „der davon überzeugt ist, dass alles, was er tut, sagt oder denkt, großartig ist“, deutet schon einiges auf das durch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung verursachte Krankheitsbild Megalomanie hin.