Hier wird bereits 2025 bejubelt

Geräuschlose Pyrotechnik in Griechenland und Zypern

In Griechenland und auf Zypern setzen heuer auf ein „stilles Feuerwerk“. Die moderne Pyrotechnik biete einzigartigen Raketenzauber mit allen beliebten Effekten, aber ohne Lärmbelästigung, teilte die Stadtverwaltung der zypriotischen Hafenstadt Limassol mit. In Athen sollen neben der geräuschlosen Pyrotechnik auch Drohnen Effekte in den Himmel malen. Die stillen Feuerwerkskörper enthielten weniger giftige Materialien, seien also auch umweltfreundlicher. Und in Wien findet der Silvesterpfad, der in vergangenen Jahren von jeweils rund 800.000 Feiernden besucht wurde, zum 33. Mal statt – unter hohen Sicherheitsmaßnahmen.