Hunderttausende strömen jetzt in die Wiener City

Der 33. Wiener Silvesterpfad ist eröffnet: Seit Dienstag, 14 Uhr, locken die Bühnen auf der Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, in der Kärntner Straße und am Neuen Markt mit kostenlosem Programm quer durch alle Genres. Die Locations Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater und Rathausplatz – die größte der acht Bühnen – starten um 20 bzw. 22 Uhr mit dem Programm.