FBI warnt Sport-Stars vor diebischer Einbruchserie

Die Häuser seien „Ziel von Einbrüchen, weil man davon ausgeht, dass sich dort hochwertige Waren wie Designer-Handtaschen, Schmuck, Uhren und Bargeld befinden könnten“, so das FBI in einem sogenannten Verbindungsbericht, aus dem ABC News zitiert. Laut dem Bericht sind organisierte Diebesgruppen aus Südamerika zwischen September und November in die Häuser von mindestens neun Sportlern vor allem aus der NFL und NBA eingebrochen.