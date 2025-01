Was Doskozil für das Jahr 2025 alles geplant hat

Von der Hochwasserkatastrophe über die Teuerung bis zur Energiekrise – viele Herausforderungen wurden 2024 im Burgenland solidarisch bewältigt. „Gerade in schwierigen Zeiten ist das Land ein verlässlicher Partner“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er will an seinem Kurs festhalten. Eine ganze Reihe von Projekten ist in der Umsetzung.