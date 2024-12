Conor McGregor plant 500-Millionen-Euro-Comeback

Das berichtete nun MMA-Experte Emmett Glenn. Wie der Journalist wissen will, seien die Pläne für den Showkampf bereits weit fortgeschritten. So soll der Mega-Event im Wankhede-Stadion in Indien stattfinden und Teil der Tourismuskampagne „Visit India“ sein. 50.000 Zuschauer könnten live dabei sein.