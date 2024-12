2,5 Promille Alkohol und acht Tonnen Holz zu viel

Rauschig zwischen den Raunächten! So lautete anscheinend das Motto zweier Autolenker am Wochenende im Bundesland Salzburg, die der Polizei bei Verkehrskontrollen ins Netz gingen. Am Abend des 28. Dezember war ein Einheimischer in Leogang von der Straße (B 164) von der Straße abgekommen. Die Beamten führten einen Alkotest durch. Das Ergebnis: 2,5 Promille. Dem Mann, ein 49-Jähriger, wurde der Führerschein abgenommen, er wurde zudem angezeigt. Mittels Traktor wurde sein Auto geborgen.