Alkolenker ignorierte Blaulicht von Polizeistreife

Alkohol und Drogen am Steuer

In der Stadt Salzburg fasste die Polizei am Samstag gleich mehrere Autofahrer wegen unterschiedlichster Vergehen. Ein 30-jähriger Salzburger war mit dem Auto ohne Führerschein unterwegs. Ein malischer Staatsbürger war mit 0,98 Promille Alkohol mit dem Auto unterwegs. Beide wurden angezeigt.