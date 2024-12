Jetzt wünscht sich Spittal eine Fußball-Akademie

AKA für Oberkärntner Raum nur ein Wunsch

Mitten in der Aufregung um eine mögliche Zusammenlegung der Akademien von Austria und WAC, lässt plötzlich Spittal mit einem gewagtem Wunsch aufhorchen. „Für die Entwicklung der Fußballer im Oberkärntner und Osttiroler Raum wäre aus geographischer Sicht eine Akademie notwendig. Wir machen uns Gedanken, haben hier das SSLK, Kunst- und Naturrasen-Plätze allesamt in unmittelbarer Nähe“, erklärt Wolfgang Oswald, Manager von Kärntner-Liga-Klub Spittal. Demnach beschäftige er sich gemeinsam mit Liga-Konkurrent Lendorf mit den entschärften Kriterien für ein Nachwuchszentrum für die Jugendregionalliga (in der ja die Austria Klagenfurt abgestuft wurde, nun hier spielt).