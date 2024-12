„Für zwei Fußball-Akademien fehlt die Qualität“

Gibt’s bald nur noch eine Fußball-Akademie in Kärnten? Wie „Krone“-Leser längst wissen, pocht das Land wegen der Sparmaßnahmen darauf! Weil das Sport-Budget ja um 1,2 Millionen Euro reduziert wird, will man diese Lösung schon für die Saison 2025/26 durchbringen. Dafür geht Landessportdirektor Arno Arthofer jetzt noch mehr in die Offensive.