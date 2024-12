„Bei einem Notfall kommt es auf jede Minute an“

Mehr Notfallsanitäter

Bisher war dies nicht bei jedem Rettungswagen der Fall. Dieser oft lebensentscheidenden Notwendigkeit wird mit der Neuaufstellung des Rettungsdienstes Rechnung getragen: In einem ersten Ausbau wurde die Besetzung der insgesamt 15 Rettungswagen bereits durch den Einsatz von vier hoch qualifizierten Notfallsanitätern verbessert. Das ist nur der Anfang: In den nächsten Jahren sollen alle 15 Rettungswagen rund um die Uhr mit mindestens einem Notfallsanitäter besetzt werden. Verbessert wird so nicht nur die Versorgung, sondern auch die Notärzte an einsatzintensiven Tagen entlastet. „Solche Notfälle werden leider immer passieren, daher ist eine flächendeckende Notfallversorgung in allen Teilen unseres Landes umso wichtiger“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Durch das heuer neu erlassene Rettungsgesetz könne man dies umsetzen. Die darin enthaltene Erhöhung des von Land und Gemeinden zu gleich Teilen getragenen Rettungsbeitrages ermögliche den Einsatzorganisationen eine höhere Handlungsfähigkeit.