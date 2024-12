Verbot für Skitourengeher wird ignoriert

Am Fanningberg sind Skitourengeher weiter ausgeladen. Die „Krone“ berichtete: Seit die Trasse des Moserkopfliftes wegen vermehrter Aufstiege in Mitleidenschaft gezogen wurde, sprachen die Bergbahnen verärgert ein striktes Verbot aus. Beeindrucken lassen sich davon die wenigsten. „Es sind extrem viele Tourengeher unterwegs. Das Verbot wird gekonnt ignoriert oder über die Waldaufstiege umgangen“, erzählt ein Wintersportler am Wochenende.