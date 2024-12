Blutige Attacke auf 15-jährigen Burschen in Wien

Heftig zugerichtet wurde ein erst 15 Jahre alter Bursche im Zuge einer Auseinandersetzung am Keplerplatz in Wien-Favoriten. Ein Mann soll den Teenager mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben, anschließend versetzte ihm ein weiterer Unbekannter einen Schlag auf den Hinterkopf. Die Ermittlungen laufen.