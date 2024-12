25 Tore bis zum Rekord! NHL-Star kehrt zurück

Alex Owetschkin ist am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zu seinem ersten Einsatz nach 40 Tagen Verletzungspause gekommen. Der 39-jährige Russe näherte sich mit seinem 869. NHL-Tor dem Torrekord von Wayne Gretzky weiter an. Owetschkin hatte die vergangenen 16 Matches mit den Washington Capitals wegen eines Wadenbeinbruchs versäumt.