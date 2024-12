Israel räumt großes Gaza-Spital: 240 Festnahmen

WHO kritisiert israelische Armee scharf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beklagte auf X, das Kamal-Adwan-Krankenhaus sei bei dem Einsatz außer Betrieb gesetzt worden – als letzte größere Gesundheitseinrichtung im Norden des Küstengebiets. Bis Samstagabend sei es vollständig geräumt worden, sagte ein Sprecher. Die letzten noch verbliebenen 15 Patienten, 50 Pfleger und 20 weitere Mitarbeiter seien am Freitagabend in das Indonesische Krankenhaus im Gazastreifen gebracht worden. Dieses verfüge jedoch nicht über die notwendige Ausrüstung und nötiges Material zu einer angemessenen Versorgung der Patienten, erklärte die WHO.