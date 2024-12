„Lasst uns von Neptun, Mond und Sonne lernen“

Nicht nur die Liebe zum Schreiben fand im neuen Buch Ausdruck, sondern auch die Leidenschaft der Schriftstellerin für die Malerei. Die Illustrationen wurden mit viel Hingabe geschaffen. „Ihre Lebendigkeit machen das Leseerlebnis noch magischer“, meint die Neo-Autorin. Ihr Werk ist in der Buchhandlung Knotzer in Mattersburg oder via Internet (www.iris2punkt0.com) erhältlich.