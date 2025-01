Wer musste bei königlichen Geburten dabei sein?

Durch nichts konnte man eine Dynastie mehr in Bedrängnis bringen als durch laute Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Thronanspruchs. Man musste nur behaupten, dass ein „Bastard“, wie das hässliche Wort lautete, an die Stelle eines echten Thronfolgers gesetzt worden sei, und schon konnten Widersacher – gute Allianzen und die Unterstützung einiger mächtiger Cliquen vorausgesetzt – eine ganze Dynastie stürzen. Denn das wichtigste Kapitel eines Königshauses war seine Glaubwürdigkeit.