„Höhere Benzinpreise dämmen Verkehr nicht ein“

Fast 70 Euro pro Monat mehr

Zum anderen warnt er die Koalitionsverhandler in Wien, konventionelle Autofahrer künftig zu schröpfen – sprich, die Treibstoffpreise weiter in die Höhe zu treiben oder das Pendlerpauschale zu streichen. Derartiges trage nämlich nicht dazu bei, den Verkehr einzudämmen: Laut einer aktuellen Erhebung für OÖ sei der Preis für Diesel zwischen 2012 und 2022 um 29, jener für Benzin um 18 Prozent in die Höhe geschnellt. Zahlen der Statistik Austria weisen aus, dass ein oö. Haushalt für die gleichen Verkehrsleistungen derzeit monatlich um 69,50 Euro bzw. 22,9 Prozent mehr zahlt als vor Ausbruch der globalen Krisen im Jahr 2019.