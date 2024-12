Halbinsel Krim ruft wegen Ölpest Notstand aus

Nach der Havarie zweier Öltanker vor der Krim ist auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel der Notstand ausgerufen worden. Er habe diesen verhängt, „weil Ölprodukte in die Meerenge von Kertsch gelangt sind“, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Samstag via Telegram.