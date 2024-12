Nach Tanker-Havarie Ausmaß der Katastrophe unklar

Nach dem Unglück mit zwei russischen Öltankern – Wolgoneft 239 und Wolgoneft 212 – während eines schweren Sturms in der Meerenge von Kertsch sind die überlebenden Besatzungsmitglieder beider Schiffe inzwischen bei Taman an Land gebracht worden. Unklar war am Montag jedoch noch das Ausmaß der durch die Havarie ausgelösten Umweltkatastrophe.