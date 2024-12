Raub in Wiener Trafik: Suche nach Mann mit Waffe!

Die Angestellte der betroffenen Trafik dürfte wohl einen großen Schock erlitten haben. Schon gegen 7 Uhr soll der Maskierte in den Kiosk gerannt sein. In der Hand des Verdächtigen: eine vermeintliche Schusswaffe. Der Unbekannte soll daraufhin die Mitarbeiterin bedroht und Wertgegenstände gefordert haben. Mit dem Raubgut ergriff er dann die Flucht in eine unbekannte Richtung.