Mehr als 10.000 Besucher im Landtag begrüßt

Präsident plädiert für einen fairen Wahlkampf

Natürlich hat der Landtagspräsident auch die bevorstehende Landtagswahl am 19. Jänner im Visier: „Natürlich ist es wichtig, dass sich Parteien positionieren und auch der Streit in der Sache ist in Ordnung. Aber trotz Wahlkampf sollte immer wertschätzend und respektvoll miteinander umgegangen werden“, meint Hergovich