Beinbruch! Verletzungspech schlug schon wieder zu

OP in Graz

Im Februar 2021 erlitt sie einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein, der sie fast 1000 Tage bis zum Renncomeback außer Gefecht gesetzt hatte. Grill wurde am Freitag in AUVA in Graz operiert. Seit ihrem Weltcupdebüt Anfang 2020 waren ihr nur sieben Renneinsätze vergönnt.