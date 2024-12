So entgeht man der tödlichen Lawinengefahr am Berg

Zwei Tote – einen Einheimischen (51) und dessen Sohn (22) aus dem Zillertal – forderte, wie berichtet, ein verheerendes Unglück am Stefanitag in Hippach. An der steilen Ostseite des Berges löste sich eine Lawine, die die beiden Tourengeher erfasste und rund 300 Meter mitriss. Trotz großer Suchaktion mit drei Ortsstellen der Bergrettung kam die Hilfe für die beiden Verschütteten zu spät. Bei den Männern konnte kein Signal des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (LVS) geortet werden.